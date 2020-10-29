يحق للغنوشي أن يفخر بمن يذكرونه بشبابه
ويحق لمورو أن يسعد بحصوله على أبنائنا
ويحق لراشد الخياري ان يبتهج بمن حقق له برنامجه
ويحق لنا أن نحتفل بجبننا وصمتنا المتواطئ وكرامتنا التي ارقناها تحت أقدام كل الفاسدين والمجانين والإرهابيين الذين حكموا تونس من 2011
تونسية…وأستحي
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فرنسا التي ربت وحش الاسلاميين تكتوي بناره، وما زال…
عندما كانت هناك أنظمة فهمت أن الخوانجية سرطان، وأن الحل الوحيد مع السرطان هو البتر، صدعوا رؤوسنا بخرافة وهم الديمقراطيات التي تقبل « الاسلاميين المعتدلين »…
هنيئا لكم وحوش لا تفهم معنى للاختلاف والتسامح والحريات الفردية والعامة…
هنيئا لكم وحوش يتصورون أنهم وحدهم على صواب وأن غيرهم على ضلال بلا شك…
هنيئا لكم وحوش متعطشون الى الدماء، ويتوهمون أن طريقهم الى الجنة هو جثث كل من لهم اعتقاد مختلف…
اشبعوا الآن جرائم للإسلاميين…
وستفهمون يوما ما أن لا حل مع المجرم الا الاستئصال…
ولا حرية لأعداء الحرية
الدكتورة ألفة يوسف