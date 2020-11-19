يا ناجي يا وِلْد الزعيري أغلَقْ فُمُّكْ قبل أن تتكلم

لتتأكدوا ان المسمى ناجي الزعيري المسؤول التخريري في قناة التاسعة لا يملك أي تصور لمدنية الدولة و علوية القوانين تعريجه على ما يسمى تأدية الصلاة داخل الثكنات العسكرية و اعتبرها شيئا هينا مع وجود ما أسماه بالمصليات حتى لا يقول مساجد ،،مضيفا أن ذلك لا يشكل خطرا على مدنية الدولة،،،،مسكين هذا الكائن الرخو ،الثكنات وظيفتها معروفة عسكرية بالأساس ، ولاؤها للعلم لا لحجرة التيمم التي تمثلها انت و امثالك ، ،،لو بحثت شخصيا عن جيناتك لوجدتك تتنكر لأقرب الناس إليك في سبيل مصلحتك الخاصة،،،لذا أغلق فمك قبل أن تتكلم
–Tais-toi quand tu parles.
رضا الملولي