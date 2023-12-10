يا دين الإله !! بية الزردي تجتمع بلطفي البحري في « بار علي ورق » بلافايات

يتحدثان في الإذاعة عن (ميشال بوجناح) و(انريكو ماسياس) بوصفهما مواطنين تونسيين، ويناقشان إمكانية سحب الجنسية منهما على خلفية موقفهما من الحرب، لا أتحدث هنا عن منشطين جدد من المنشطين (بودورو) الذين تفرخهم مراكز التدريب السريع وتلفزيونات القمامة، بل أتحدث عن بية الزردي ولطفي البحري
يا دين الإله، ديناصوران من ديناصورات الإذاعة التونسية استطاعا بمعجزات ربانية (جديرة بالتقدير) أن يخترقا كل العهود، ويظلا واقفين في ساحة تبدو ممتلئة لكنها (خاوية على عروشها). وعوض أن يحترما هذه المعجزات يرتجلان كشخصين جالسين في (بار علي ورق) بلافايات دون تثبت ولا جدية، فانريكو ماسياس لا علاقة له بتونس، وسحب الجنسية حكاية شعبوية لادستورية
هو يناديها بكل خنوثة (بيونة) وهي تقول له أنت (أعظم منشط في التاريخ)، وانا ألعن الساعة التي فتحت فيها الراديو (بحكم التعود) دون أن أنتبه إلى أن البرامج السياسية تتوقف يوم الأحد
سأكون كاذبا لو قلت لكم إنني لا أحن إلى الميكروفون، لكنني أجيب كل من يسالني دائما بأن زمننا قد ولى ومن حق الأجيال الجديدة أن تعيش زمنها.. ولم أنتبه البتة إلى هذا المنطق الأخرق الذي يجعل (زمني) ماضيا، وزمن لطفي البحري ما يزال جاريا
تبّا
عامر بوعزة