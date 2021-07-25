يا بو قلْبْ ! حركة النهضة الإخوانية تَنْعَت المُحتجّين ضدَّها بالإرهابيين

عمدت اليوم 25 جويلية مجموعات فوضوية ساءها الفشل في اقناع الرأي العام بخياراتها الشعبويّة وغير الديمقراطيّة إلى الاعتداء على بعض مقرات الحركة بالبلاد وترهيب المتواجدين داخلها وتهديدهم في حياتهم، وإزاء خطورة هذه الممارسات على الأشخاص والممتلكات والامن العام فإنّ حركة النهضة
– تشكر الأجهزة الأمنية التي تصدت لهذه التجاوزات وسارعت إلى حماية الممتلكات الخاصة والعامة من الاعتداءات والتخريب
– تدين هذه العصابات الاجراميّة التي يتمّ توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها للاعتداء على مقرات الحركة ومناضليها وإشاعة مظاهر الفوضى والتخريب خدمة لاجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق امام عودة القهر والاستبداد، وما الحملة الإعلامية المسعورة لبعض المواقع الإعلامية الأجنبية والمحلية المحرضة على العنف الا دليلا قاطعا على ذلك
– تؤكد ان الاعتداءات الاجراميّة على مقراتها وعلى مناضليها لن يزيدها الا تمسكا بالمسار الديمقراطي وقيم الجمهورية والشراكة الوطنيّة والعدالة الاجتماعيّة وان هذه الاعمال الإرهابية لن تثنيها عن خدمة التونسيين والانحياز الى مصالحهم
– تدعو كل الأطراف السياسية والمنظمات وأنصار الديمقراطية ودولة القانون الى ادانة هذه الاعتداءات والتشديد على المتابعة القضائية لكل المتورطين
– تعبر عن تحيتها وتقديرها لكل مناضلي الحركة وأنصارها على ضبط النفس واعتماد الطرق القانونية في التصدي لهذه الاعتداءات والتهديدات
المجد والخلود لكل شهداء تونس البررة الذين قضوا من اجل استقلالها وسيادتها وامنها وجمهوريتها الأولى والثانية
حركة النهضة الإخوانية