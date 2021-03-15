يا بو قلب !! يوسف الشاهد وحزبه يستهجنان ولا ينددان بعربدة ائتلاف الإرهاب بالمطار

علي إثر اقتحام مجموعة من نواب ائتلاف الكرامة لمطار تونس قرطاج الدولي في خرق واضح للقانون واعتدائهم على الأعوان ورجال الأمن بشتى أنواع الاستفزاز والتهديد، يهم حركة تحيا تونس التأكيد على
–استهجانها الشديد لهذه التصرفات الفوضوية وخطورتها على الامن القومي التونسي
–مساندتها لأعوان مطار تونس قرطاج وقوات الامن به إثر الاعتداء السافر الذي تعرضوا له
–دعوتها للنيابة العمومية للتدخل لفرض الانضباط بالوسائل القانونية
–خطورة تفشي العنف وتعديه أسوار مجلس النواب إلى الشارع وإلى مراكز السيادة
–ضرورة التقاء جميع القوى الوطنية المدنية سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا لإيقاف منحدر العنف الخطير الذي تعيشه بلادنا في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة
15/3/2021
رئيس حركة تحيا تونس
يوسف الشاهد
بيان