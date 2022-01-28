يا بو قلب !! وزير الشؤون الاجتماعية يعلن عن وفاة الدكتورة نائلة السليني

صباح الخير أحبابي.. الحمد الله على نعمة الحياة والتنفّس.. كليمة إلى وزير الشؤون الاجتماعية
يا سيدي الوزير.. هل تلقيت يوما خبرا أغرب من اللي سمعتو اليوم.. ومفاد هذا الخبر ما يلي
أذن السيد وزير الشؤون الاجتماعية عن طريق السيد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن طريق رئيس مصلحة الجرايات إيقاف جراية المدعوّة نائلة السليني.. والسبب : وفاة السيدة المذكورة
شفت وين وصلنا ؟؟ دولة تتعامل مع شعبها على أنّهم أرقام.. وارتأت الحلّ الوحيد لمجابهة العجز أنّها تأخذ ، محض صدفة أشخاص وتحيلهم على أنظار عزرائيل
هذا ما عشته اليوم.. يأتيني خبر وفاتي عن طريق الصندوق.. يبدو أنّهم رغبوا في وضعي في صندوق.. لكن فاتهم.. أنّني قاومت الغنوشي وأبالسته.. ومنعت طيلة 10 سنوات.. معقول نجي اليوم ويقبض عليّة عزرائيل « السي.أن.أر.بي.أس » ؟؟؟ والله قاعدتلكم كيف الشوكة
لم أحصل على جرايتي.. فارتأيت أنّ أفضل حلّ الاتصال بفرع الصندوق في حمام الانف.. دخلت كيف المرا العاقلة وقدمت المعرّف الوحيد.. وإذا بالسيد يجيبني الاسم هذا مسجّل وفاة وشطّبوه من السيستام… وقتها أدركت أنّني التقيت بالسيستام دون أن أعلم.. وأنّه شهد على وفاتي…!!!!! أخبرني السيد الموظّف أنّ السيستام المحترم يضرب كيفما جاء.. ومن بعد يتبيّن إذا أنت ميتة وإلاّ حيّة!!!! إذا حضر المعني بمضمون ونسخة من بطاقة التعريف .. فهو حي.. وإذا غاب… رحمه الله رحمة واسعة
هاو وين وصلنا في عهد الاتصال الرقمي… وربي يستر لا يجي نهار ونلقاو رواحنا نبحثو في الجبانة على قبوراتنا باش نهدّوها
عيب يا سيدي الوزير.. عيب أنّ الدولة تتعامل مع الناس على أنهم أرقام لا غير… عيب كيف تشطبو على جرايات عائلات تنتظر آخر الشهر لتقتات… بقيت أصرخ .. وأصرخ.. وكلّما عارضني الكاتب ارتفع صراخي.. وفي لحظة انتبهت إلى شيخين ينتظران دورهما للدخول و كأنّهما يتشبّثان بقشّة .. آلمني ملاحظة أحدهما:.. حتى أحنا طلعنا موتى
فضيحة.. ويجب أن نندّد بها جميعا.. أنا أستطيع انتظار تحيين جرايتي 10 أيام.. أمّا مثل هؤلاء الذين رأيت… فإنّي على يقين أن البرد سيأكل من عظامهم والجوع سيلتهم قواهم… مسكين أنت يا شعبي
سيدي الوزير نصيحة: ارجعو للسيستام القديم.. القديم قديم… تنشرو عن طريق الصحف وقبل بداية كلّ سنة وتطلبو من أصحاب الجرايات مضامين ونسخة من بطاقة التعريف.. وحدّدو أجل.. ومن تخلّف بعد هذا الأجل نحّيلو جد أصلو… هكّا الأخلاق الإدارية تقول..موش تقطعو أرزاق الزواولة
قررت: كل صباح..نتعدى على فرع حمام الأنف.. ونصبح عليهم..ونهاية كل شهر نهز مضمون..الله اعلم يستنجدو من جديد بعزرائيل!!الواحد يحمي روحو يا ديني
حيرة: زعمة شكون حرّك » السيستام » باش يشهد أنّي متوفية؟؟؟؟ ربّما جماعة العفو التشريعي؟؟؟ اللي متمسكين بالإدارات… تدريع خلايق.. لا أكثر ولا أقلّ
الدكتورة نائلة السليني