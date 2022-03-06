يا بو قلب !! سهام بن سدرين والنقابة الوطنية للصحفيين يتضامنان مع الإخواني عبدالرزاق الكيلاني

محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، عودة للاستبداد
تعبّر المنظمات والجمعيات الحقوقية والشخصيات الممضية اسفله عن تضامنها مع العميد عبدالرزاق الكيلاني ، اثر إيقاف يوم 2 مارس 2022، من قبل حاكم التحقيق العسكري بالاستناد الى تهم غامضة
كما تدعو الى اطلاق سراح السيد الكيلاني فورا والكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين وضرب الحريات العامة ومحاولة اسكات كل الاصوات الناقدة لنفوذ الرئيس المتزايد ولمسانديه. الى ذلك تدعو كل الجمعيات الحقوقية والشخصيات والاحزاب الديمقراطية للوقوف ضد الخطر الاستبدادي الزاحف الذي يتمدد ليضرب لا فقط المكاسب الديمقراطية التي حققها شعبنا ، بل كل المنظمات والاحزاب المدنية والسلطة القضائية ، محاولا ارساء نظام تسلطي يعيد تونس الى عصر الاستبداد والحكم الفردي
تونس 5 مارس 2022
الجمعيات والمنظمات
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• حركة امل وعمل
• جمعية التونسيين بفرنسا
• جمعية جسر جنيف
• جمعية مواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
• جمعية بيتي
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
• جمعية المفكرة القانونية – تونس
• فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
الشخصيات:
• محي الدين شربيب ، ناشط حقوقي بالهجرة ،
• وحيد الفرشيشي ، مدير قسم القانون العام والعلوم السياسية بجامعة قرطاج،
• كمال الجندوبي ، وزير سابق
• بشرى بلحاج حميدة ، ناشطة نسوية وحقوقية،
• مسعود الرمضاني ، ناشط حقوقي،
• يسرى فراوس ، ناشطة حقوقية ونسوية،
• فراس الكافي ، صحفي
• حمادي الزوابي ، طبيب ، باريس
• رامي الصالحي، ناشط حقوقي
• ليليا الرباعي ، ناشطة حقوقية
• نزيهة رجيبة (ام زياد)، صحفية وحقوقية
• عادل اللطيفي، ناشط سياسي
• بسام الطريفي ، ناشط حقوقي
• منية بن جميع ، جامعي
• احمد كرعود ، ناشط حقوقي، جمعية المفكرة القانونية- تونس
• هشام عبد الصمد ، مؤرخ ، ناشط جمعياتي
• عبد المجيد المسلمي ، طبيب ، ناشط سياسي
• محمد بن سعيد ، ناشط جمعياتي
• ياسين العياري ، ناشط سياسي ،
• سهام بن سدرين، صحفية ، ناشطة حقوقية
• جلال الماطري ، ناشط حقوقي بالهجرة ،
• سهام المبروك ، ناشطة حقوقية،
• خيام الشملي ، ناشط مجتمع مدني
• الفة لملوم ، باحثة ،
• محسن الدريدي ، ناشط جمعياتي
• عصام الدين الراجحي ، ناشط سياسي
• الحبيب التليلي ، نقابي وناشط سياسي
• أنس المثلوثي ، مهندس
• لعلمي خضري ، ناشط حقوقي
• انصاف ماشطة ، جامعية
• معز عطية ، جامعي وناشط جمعياتي
• اصالة المدوري ، ناشطة حقوقية
• الصادق بسباس ، ناشط سياسي
.شيماء عيسى ،ناشطة حقوقية