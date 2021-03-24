يا بو قلب!! رجاء بن سلامة لا تعتبر البرلمان الحالي برلمانا إخوانيا

نشرت منذ حين رجاء بن سلامة ، متاع بوشيحة و ليلى الطرابلسي سابقا ، التدوينة أسفله
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ضدّ العنف بأنواعه، ومهما كان مأتاه وموضوعه
ضدّ العنف المادّيّ
وضدّ العنف اللّفظيّ أيضا
وضدّ تصوير إنسان بدون رغبته
وضدّ الصّراخ والشّتيمة بدلا عن الحوار والتفاوض
وأرفض تسمية خصومي السياسيّين بـ « جرذان » أو « خرفان »، وأرفض تسمية عبير موسي بـ « زغراطة » لأنّ في ذلك وصما للمرأة ولعادة ثقافيّة راسخة، أنا نفسي أمارسها للتعبير عن الفرح. وأرفض تسمية البرلمان التونسيّ الحاليّ بـ « برلمان الإخوان »، لأنّ فيه نوّابا كثيرين ليسوا إخوانا، وليسوا فاسدين، وليسوا مجانين
تجربتي في العمل وفي الحياة علّمتني أنّ الاحترام هو القاعدة الذّهبيّة في المعاملات وفي تسيير االمؤسّسات وفي حلّ النّزاعات وفي السياسة
لنرفض جميعا العنف بأنواعه. لنضع حدّا لهذا الهذيان الحربيّ العموميّ