يا بو قلب !! رجاء بنت سلامة تتهم عبير موسي بالفاشية

نشرت هذا الصباح رجاء بنت سلامة ، متاع بوشيحة متاع ليلى الطرابلسي ، التدوينة أسفله على صفحتها بالفايسبوك
السّرديّة الجديدة : احتكار مقاومة الإسلام السّياسيّ
ماذا فعلنا منذ 30 عاما سوى الكتابة ضدّ إيديولوجيّات رديئة منها الأصولية والإسلام السّياسيّ؟ ماذا فعلنا، نساء ورجالا، يسارا ووسطا، منذ 2011، سوى التصدّي لمشروع الإسلام السّياسيّ، وللدّستور الرّجعيّ الذي طرحته حركة النّهضة قبل أن تتراجع عنه؟ شكري بالعيد والبراهمي وغيرهما قتلوا من أجل هذا. بعضنا هدّد في حياته، وحوصر، بعضنا دفع ثمنا غاليا
من يرفعون شعار التّنوير اليوم نساندهم في معركتهم، إن كانت تنويريّة فعلا. على أن لا يبتدعوا لنا سرديّة جديدة كاذبة : عبير موسي وحدها تقاوم الظّلاميّة. إنّها سردّية فاشيّة قائمة على البطل الواحد والجماعة الواحدة وعلى الحقد والكراهية
رجاء بنت سلامة