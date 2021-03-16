يا بو قلب !! حزب المقرونة مصدوم مما اقترفه نواب الإرهاب بالمطار

صُدمت الكتلة النيابيّة لحزب قلب تونس بالاقتحام الذي تمّ مساء اليوم لمطار تونس قرطاج الدولي من قبل عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة واعتدائهم على رجال الأمن بالمطار وتعمّد استفزازهم وتهديدهم متجاوزين صفتهم وصلوحياتهم وخارقين للقانون وسيادة المكان ومستعملين شتّى أنواع الممارسات اللاأخلاقيّة
ولا يسع كتلة حزب قلب تونس إلاّ أن تندد بشدّة بهذه السلوكيات المشينة الصادرة عن نواب شعب بما يزيد من ترذيل صورة مجلس النواب ويحطّ من هيبة المؤسسة التشريعية
كما تعبّر الكتلة عن مساندتها المطلقة لجهاز الأمن بالمطار ولقواتنا الأمنية بصفة عامّة مُكبرة تفانيهم في خدمة الوطن وحفظ الأمن العام ومؤكّدة أنّ مؤسستنا الأمنية خطّ أحمر
وتنبّه الجميع من ظاهرة تصاعد العنف وانتشاره وتجاوز القانون بما أصبح يهدّد السلم الاجتماعيّة واستقرار البلاد
كما تهيب بكافّة القوات الحيّة من فاعلين سياسيين واجتماعيين بالعمل على تخفيض منسوب التوتر والعنف السائدين في الفضاء العمومي وتدعو إلى التحلّي بالحكمة والتعقّل والتشبث بالمصلحة العامة خاصّة في الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي العصيب الذي تمر به تونس
تونس، في 15 مارس 2021
الكتلة النيابيّة لحزب قلب تونس
الرئيس
أسامة الخليفي
بيـــــــان