يا بو قلب !! حركة النهضة تؤكد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض

22/08/2021 |

تبعا لما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه الكريم، او تعرض لعائلته المحترمة فإننا

أولا : نجدد التأكيد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية

ثانيا: نعبر عن تضامننا التام مع عائلة رئيس الجمهورية، إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو إقحامها في التجاذبات، ورفضنا لهذا السلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا

ثالثا: نؤكد على أننا في حركة النهضة نرفض هذه الممارسات، واستعدادنا لاتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أي من قواعدنا يثبت من خلال تدويناته الاساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي

رابعا: نشدد على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الشامل، بعيدا عن الإقصاء

حركة النهضة
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