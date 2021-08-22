يا بو قلب !! حركة النهضة تؤكد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض

تبعا لما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه الكريم، او تعرض لعائلته المحترمة فإننا
أولا : نجدد التأكيد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية
ثانيا: نعبر عن تضامننا التام مع عائلة رئيس الجمهورية، إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو إقحامها في التجاذبات، ورفضنا لهذا السلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا
ثالثا: نؤكد على أننا في حركة النهضة نرفض هذه الممارسات، واستعدادنا لاتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أي من قواعدنا يثبت من خلال تدويناته الاساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي
رابعا: نشدد على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الشامل، بعيدا عن الإقصاء
حركة النهضة
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