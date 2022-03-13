يا بوقلب !! وفاء الشاذلي تنعت الحزب الدستوري بالمليشياوي

نشرت صباح اليوم الأحد 13 مارس المحامية وفاء الشاذلي التدوينة أسفله على حسابها الرسمي بالفايسبوك
الحزب الميليشياوي الادستوري يجهز في صفحات مشبوهة جديدة ستقع نسبتها لاطراف سياسية أخرى لتشويه وهتك اعراض كل من يعتبرونه تطاول على ذاتهم المقدسة وزعيمتهم!!! الشي من ماتاه لايستغرب فهذا الحزب مشهود له ولغالبية انصاره (من ماكينة التجمع المتكونة من رؤساء الشعب والعمد المكسرين والطامعين في التموقع من جديد واللي ريقتهم سايلة على الغنيمة اللي ضاعت منهم) بقدرتهم الرهيبة في التشويه وهتك الأعراض ولكن الفارق انهم انكشفوا ومنهم فيهم شاهدين عليهم اذن ريضوا وماكمش على روسكم ريشة حتى لايتم نقدكم وكشف خزعبلاتكم ببلادنا وهذه الصفحات التي بصدد التكوين لن تمر دون حساب والحساب سيشمل القديم أيضا