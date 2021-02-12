يا بوقلب! هشام المشيشي يتشبه بجندي للبقاء في منصبه

افاد رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، صرح خلال لقائه بالحزام البرلماني الداعم له انه : لن يستقيل وسيستمر في خدمة البلاد والمضي قدما في هيكلة الحكومة حتى تستكمل الاصلاحات اللازمة
وأوضح الخليفي ، في تصريح ل » وكالة تونس إفريقيا للأنباء » الجمعة، أن المشيشي قال أثناء هذا اللقاء الذي عقد مساء الخميس برئاسة الحكومة بالقصبة انه : جندي ولن يهرب من ساحة المعركة
وأضاف أن رئيس الحكومة، راسل رئاسة الجمهورية وطلب إيضاحات بخصوص الوزراء المعنيين بشبهات فساد أو تضارب مصالح، مشيرا إلى أنه فور التوصل باجابة من رئاسة الجمهورية سيتم تنظيم لقاء ثان بين رئيس الحكومة والحزام البرلماني الداعم للنظر في القرارات اللازمة
استمعوا إلى المشيشي