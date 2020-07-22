يا بوقلب !! نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الإبتدائية بتونس قاللكم قيس سعيد كذاب

نفى رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، محسن الدالي، في تصريح لوات، ما ورد ، اليوم الأربعاء، في بيان لرئاسة الجمهورية من إشارة لاختفاء المحاضر التي تعلقت بحادث السيارة المخصصة للوزير الإخواني السابق محمد أنور معروف من المحكمة الإبتدائية بتونس
وقال : إن ما تم تداوله حول ضياع المحاضر والملفات المذكورة لا أساس له من الصحة
وأكد المتحدث ذاته، أن النيابة العمومية تعهدت بتلك المحاضر خلال شهر أفريل 2020 وبعد دراستها للمحاضر قررت النيابة العمومية بتاريخ 3 جوان 2020 توجيه تهم إلى كل من ابنة الوزير السابق محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وإحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه
ورسمت القضية تحت عدد 13355 ونشرت أمام تلك الدائرة خلال شهر جوان 2020 ثم قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 21 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين لاتمام محاكمته
ملاحظة هامة : يوم 21 نوفمبر 2020 سيكون يوم سبت وهو يوم عطلة فكيف للمحكمة أن تجلس في يوم عطلة !؟