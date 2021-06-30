يا بوقلب ! كتلة حسونة الناصفي تَسْتَفيق و تندّد بالإعتداء على عبير موسي

تبعا للأحداث التي رافقت انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 30 جوان 2021 من فوضى و اعتداء بالعنف يهم كتلة الإصلاح أن تعلن عن
– تنديدها الشديد بالعنف الذي مورس على الزميلين عبير موسي و وسام الشعري عن كتلة الدستوري الحرّ من قبل النائب الصحبي سمارة و اعتبار ما حصل جريمة عنف موصوفة لا يمكن السكوت عنها أو البحث عن تعلات واهية لتبريرها
– تدعو رئاسة مجلس نواب الشعب بالتحرّك الفوري للقيام بالإجراءات اللازمة لتتبع المعتدي و التصدي لمثل هذه الممارسات المشينة التي لن تزيد الوضع إلا تأزما و المشهد البرلماني إلا ترذيلا
– نؤكد تضامننا المطلق و المبدئي مع الزميلين أمام ما تعرضا له من عنف مجددين دعوتنا لجميع النواب من أجل النأي بمجلس نواب الشعب عن كل الممارسات التي لن تزيدنا إلا تعميقا للفتنة و التفرقة في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى وحدة الصفّ و التفكير الجماعي في سبل الإنقاذ و الخروج بها من وضعها المتردّي