يا بوقلب !!! عبيد البريكي يؤكد دعمه المطلق لقيس سعيد في الإنتخابات الرئاسية

أعلن الأمين العام لحركة »تونس إلى الأمام » عبيد البريكي عن دعم حركته بشكل مطلق للمترشح لرئاسيات 2024 قيس سعيد وذلك في إطار موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن ما قام به سعيّد منذ 25 جويلية 2021 هو سلسلة من « الانجازات والنجاح » التي وضعت حدا للتدخل الأجنبي في الشأن الوطني، وفق تعبيره
واعتبر أن الوضع يتطلب إقرارا بالنقائص ثم اقتراح برنامج للإصلاح « وفق رؤية كانت قد انطلقت فعلا بمسار 25 جويلية لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد » حسب تعبيره
وقال البريكي في كلمته التي ألقاها خلال ندوة صحفية في الخصوص أن أبرز ما تأسست عليه حركة تونس إلى الأمام هو ضمان التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي وفق رؤية واضحة تعتمد على القدرات الذاتية
وأضاف أن من بين أهداف الحركة العمل توحيد التيارات السياسية على أرضية مشتركة، مؤكدا على سعي الحركة لانجاح هذا الهدف من خلال فتح باب النقاش الجدي مع عدة أطراف سياسية