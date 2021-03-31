يا بوقلب !! حزب يوسف الشاهد مُصِرّ على التتبع القضائي ضد كل من تعمد تشويه قياداته

عقد المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس مساء اليوم اجتماعه الأول برئاسة السيد يوسف الشاهد، خصصه لمتابعة الشأن الوطني والحزبي. وبعد النقاش والتداول، يهم المكتب التنفيذي للحركة التعبير عن
1) انشغاله الشديد لتواصل الازمة السياسية وتردي الأوضاع العامة بالبلاد، صحيا واقتصاديا وسياسيا وانعكاس ذلك على معنويات عموم التونسيين وشعورهم بانسداد الافاق أمامهم
2) دعوته السلطة التنفيذية ومجلس نواب الشعب وعموم الطبقة السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية لإعلاء المصلحة الوطنية قبل فوات الأوان وتغليب منطق الحوار لإنقاذ تونس وحماية سيادتها الوطنية ومقدراتها المالية والسلم الاجتماعي
3) دعوته للحكومة لحسن الاستعداد لشهر رمضان المعظم قصد توفير المواد الأساسية وتسليط رقابة شديدة على الأسعار
4) ضرورة الترفيع في نسق التلقيح ضد الوباء وإيلاء الأولوية ،الى جانب الإطارات الطبية وشبه الطبية، لبعض القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل القطاع السياحي ضمانا لإنجاح الموس
5) إصراره على التتبع القضائي ضد كل من تعمد تشويه الحزب وقياداته والادعاء عليهم زورا و بهتانا
6) تحيته الخالصة لكل مناضلي الحركة في جميع ربوع الوطن لصمودهم أمام الحملات المتواصلة لتشويه الحزب وقياداته ودعوتهم للانخراط في مجهود الإصلاحات الداخلية وتعزيز تواجد الحركة في الساحة السياسية. كما يحيي المكتب التنفيذي الكتلة البرلمانية للحركة على التزامها بعدم الدخول في الصراعات الهامشية داخل البرلمان وتقديمها صورة مسؤولة وعقلانية مشرفة للحزب
رئيس حركة تحيا تونس
يوسف الشاهد
بيان صادر يوم الثلاثاء 30 مارس 2021