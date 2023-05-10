يا بوقلب !! حركة النهضة الإخوانية تدين بكل قوة الإعتداء على زوار كنيس الغريبة

على إثر الجريمة النكراء التي جدت مساء أمس الثلاثاء 09 ماي 2023، بمحيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة والتي تسببت في سقوط شهداء و جرحى من قوات الأمن وزوار ومواطنين
يهم حركة النهضة أن
1- تتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا وتواسي الجرحى وتتمنى لهم الشفاء العاجل
2- تدين بكل قوة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد رفض كل مظاهر و أشكال العنف والإرهاب والكراهية وتدعو إلى تعزيز قيم التعايش والتضامن لمواجهة كل ما يتهدد تونس وشعبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها
3- تحيي القوات الأمنية التي تصدت لهذا الاعتداء الغاشم والجبان وقدمت من بين أبنائها الشهداء والجرحى في سبيل أمن وسلامة البلد وشعبه
4-تدعو إلى التعجيل بالأبحاث والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء
عن المكتب التنفيذي
د.منذر ونيسي
بلاغ حركة النهضة