يا بوقلب ! حركة النهضة الإخوانية تدين العمليّة الارهابيّة بالعاصمة النمساويّة فيانّا

بعد ملازمة الصمت عن ذبح أستاذ التاريخ من قبل شاب تونسي بمدينة نيس الفرنسية ، ها هي حركة النهضة الإخوانية تصدر اليوم البيان أسفله
على اثر الجريمة الإرهابية التي جدّت مساء الاثنين 2 نوفمبر 2020 بالعاصمة النمساويّة فيانّا واسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء فإنّ حركة النهضة تعبّر عن
– ادانتها الشديدة لهذه العمليّة الارهابيّة وتضامنها مع عائلات الضّحايا ومع الشعب النمساوي الصديق وحكومته
– تجدد الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة آفة الإرهاب التي لا تستثني بلدا والتي تهدد الأمن والاستقرار في العالم، وتذكر بمواقف تونس وجهودها في تفكيك هذه العصابات والقضاء عليها
– تثمينها لمواقف الحكومات والمسؤولين وكل الأصوات التّي تؤكد ان هذه العمليات الإرهابية هي من ترتيب مجموعات اجراميّة متطرفة لا علاقة لها بالإسلام والمسلمين
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال