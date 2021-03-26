يا بوقلب!! جالسا على خازوق، التّافِه مبروك كرشيد يدعي أن عبير موسي حليف موضوعى لراشد الغنوشي

نشر اليوم التّافِه مبروك كرشيد عضو مجلس النواب الجالس على خازوق ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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الحقيقة التى ستكتشفونها عاجلا ام اجلا
عبير موسي تعترف اليوم انها حليف موضوعى لراشد الغنوشي عندما لم تحضر جلسة الحوار مع هيئة مكافحة الفساد،وهى التى قالت ان الاوامر صدرت منه بعدم الحضور اليوم وعدم تحقيق النصاب القانونى لانعقاد الجلسة
قلنا ان « القوم فى السر ليس القوم فى العلن » وعبير اليوم او غدا ستزغرط لسيدها الشيخ
اما انا فابن جلى وطلاع ثناي
التّافِه مبروك كرشيد
جميل جدا أن يهدي الإخواني الغنوشي لمبروك كرشيد « خازوقا غليظا » يجلسه عليه جزاء انبطاحه له ضد عبير موسي . فلا تغضب يا سي مبروك فالخازوق أحسن و ألطف ما تستحق