يا بوقلب ! ألفة يوسف مُتّهَمَة بهَزّانْ القُفّة للغنوشي؟

متى ستكف الجرائد الالكترونية التافهة عن الكذب واستغلال نصف الكلام لصنع البوز؟
قلت في اذاعة خاصة ان الغنوشي اخواني وداهية سياسيا
وقلت إنه لا يمكننا أن نبني تونس بعقلية الانتقام والغنيمة التي اعتمدتها النهضة وانما بعقلية المحاسبة ثم البناء
وسألني المذيع عمن يقتنص الان الفرص في السياسة ككرة القدم، فقلت انها عبير موسي، لكن كل فريق يجب ان يهتم بالهجوم وأيضا بالدفاع عن فريقه
بعد هذا اجد عناوين من نوع، ألفة يوسف تقول الغنوشي سياسي ممتاز وتدعو الى عدم الانتقام…وتقول ان عبير موسي ستقبل اهدافا في شباكها
فبحيث، عقاب عمري باش تردوني نهز في القفة للغنوشي وننتقد في موسي؟
تي الغنوشي ما هزيتلوش القفة في 2012 و2013 في عز النهضة، باش نقصد ربي تو، وقت اللي النهضة تطلع في الروح
أتفهم ان النهضويين في جلهم محدودو العلم والذكاء…لكن ليس معنى هذا أن تصبح ألفة يوسف بوقا لكم ههه
هاذاك اش ما زال تو، زيدو قولوا شفتوني في مسيرة « الشرعية » اليوم نغني، ما احلى الثورة التونسية وما احلى الربيع ههههع
داء على لونكم
الدكتورة ألفة يوسف