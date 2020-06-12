يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

12/06/2020 |

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين- صدق الله العظيم : حاتم المليكي

بيان للرأي العام

تبعا لما ورد على لسان النائب عن قلب تونس السيدة شيراز الشابي على إذاعة « جوهرة أف.أم » حول وجود مفاوضات تدعي أنها سرية مع الكتلة الوطنية، يهم الكتلة الوطنية إعلام الرأي العام بما يلي

– التأكيد على أن الخبر لا أساس له من الصحة
– التنبيه إلى خطورة ارباك الحياة السياسية عبر الأكاذيب والاشاعات لخدمة أجندات مشبوهة
– تدعو الجميع للارتقاء بالعمل السياسي عن هذه الأساليب والتركيز على المصلحة الوطنية لا الشخصية

في 12 جوان 2020

حاتم المليكي
رئيس الكتلة الوطنية