يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين- صدق الله العظيم : حاتم المليكي
بيان للرأي العام
تبعا لما ورد على لسان النائب عن قلب تونس السيدة شيراز الشابي على إذاعة « جوهرة أف.أم » حول وجود مفاوضات تدعي أنها سرية مع الكتلة الوطنية، يهم الكتلة الوطنية إعلام الرأي العام بما يلي
– التأكيد على أن الخبر لا أساس له من الصحة
– التنبيه إلى خطورة ارباك الحياة السياسية عبر الأكاذيب والاشاعات لخدمة أجندات مشبوهة
– تدعو الجميع للارتقاء بالعمل السياسي عن هذه الأساليب والتركيز على المصلحة الوطنية لا الشخصية
في 12 جوان 2020
حاتم المليكي
رئيس الكتلة الوطنية