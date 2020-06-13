ياخِي وزيرالمالية يبكي باش يقول : غَلْطُُونِي !؟

صباح الخير
يحكيو على دموع وزير قيل إنّه مختصّ.. وعيّن منقذا من الإفلاس…ياخي شنوة كان ناوي كيف قبل غلطوه؟؟ قالولو اللي تونس جنة مالية؟؟ ماهذا الفشل العائم؟؟ الإعانات خذيتوها .. وتجاوزت 6000 مليار..ونهار مقصوص من مرتباتنا.. وغلاء معيشة لا يطاق… ماذا يريد هذا الوزير حتى يكفّ عن البكاء ويبقى في بذخ المسؤولية هانئا؟؟ نتنازلو على أسقفنا؟؟ وما تبقى من المرتب المهترئ؟؟ وبربي بالمناسبة.. موش قالو يوم تعيينو أنّو على ظهرو ملفّ فساد؟؟ وبتعيينه يؤجّل النظر؟؟ إيه وين وصلت الحكاية؟؟؟ تحبو تعرفو علاه يبكي؟ لأنّ الحل اللي جاء به في الجيب مع الفخفاخ ، الاتحاد قالو مضمض .. باستا.. العمال موش البهيم القصير … جيب غيرو..الأفاعي تترنح أمامنا.. والشعب مبهور بيهم ويصلّي على النبي.. ولذا اللي سخفهم نواح الوزير ما عليهم كان يهديولو الحثالة اللي تبقات في الجيب.. توة يضحك ويتمدّد إلى حين.. لأنّها حثالة ماكلها الريح، وسيعود الوزير مجددا إلى العويل.. عاد اللي عينو في النواح يبداه من الصباح، وعلى فكرة أحنا ندبنا ونوحنا من زمااان
الدكتورة نائلة السليني
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وزير يبكي في اجتماع عام او في ظهور إعلامي، أمر معهود تاريخيا، وقد جرت العادة أن يبكي وزير حرب عند خسارة مهينة و مذلة في معركة ، بكى أيضا بعض وزراء الصحة في ما سمي الحرب ضد وباء الكورونا ، خاصة في البداية عندما كان الفيروس غير معروف لدى الأطباء والعلماء وكان في اوج قوته وينتشر بسرعة عجيبة، أما أن يبكي وزير مالية لدولة مستقلة و أمام لجنة برلمانية فهذه سابقة تاريخية ، وهو يقدم الوضع المالي لبلاد أنهكها الفساد والتداين وكبّلها حكام يحكمون البلاد تحت وهم شرعية ثورية، مكنتهم من انهاك المؤسسات ، وتقسيم الشعب و اغراق البلاد في الديون وفي إتفاقيات إرتهان وتبعية مذلة للدائنين والمانحين ، وفي سياق اقتصادي واجتماعي عالمي غير مسبوق في زمن الكورونا وما بدأ يترتب عنه من استتباعات ، إنها سابقة تاريخة من وزير مالية شاب غِرّ لا نعرف عنه سابقة خبرة في اختصاص المالية ولا في السياسة أو القدرة على إدارة الدولة، ولككنا نعلم أنه نجل إعلامي وطني يعرف معنى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومعنى الاستقلال و مناعة البلاد ،ويقدر حجم المخاطر المترتبة عن إفلاس البلاد من الداخل و خاصة من الخارج
فيصل المباركي