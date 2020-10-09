يابوقلب ! محكمة سيدي بوزيد تبرّئ مدير مدرسة الرقاب القرآنية

في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك مساء اليوم الجمعة 9 أكتوبر ، أكد المحامي سيف الدين مخلوف ، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب ، أنّ المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد قضت ببراءة مدير مدرسة الرقاب القرآنية الغير قانونية « المحتشد » فاروق الزريبي من تهمة الإتجار بالبشر
كما أكّد سيف الدين مخلوف في تدوينته أنّه تمّ الإفراج عن فاروق الزريبي بعد أن حفظ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب التّهم ذات الصبغة الإرهابية من اليوم الأوّل
للتذكير فأنّ محكمة الناحية بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد قضت يوم 11 فيفري 2019، بإيقاف فاروق الزريبي مدير المدرسة القرآنية بالرقاب التي عرفت بفضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال وسوء معاملتهم بسجنهم وضربهم، وسجنه لمدّة عام مع تخطئته بمبلغ مائتي دينار من أجل الزواج العرفي أي على غير الصيغ القانونية، وذلك بعد أن تبيّن أنه متزوّج من امرأة ثانية كما تم الحكم ب 3 أشهر سجنا في حق شريكته بتهمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية
ونذكر أن السلطات الأمنية بسيدي بوزيد بالتعاون مع فرقة مختصة قامت بإغلاق المدرسة القرآنية بالرقاب وإيقاف مديرها وتوجيه تهم لأحد المقيمين بالإغتصاب لأطفال كما تم إيواء الأطفال بمركز للإدماج لمدة قصيرة وإرجاعهم لأوليائهم يوم 12 فيفري الماضي وأثارت القضية جدلا واسعا في الرأي العام التونسي خاصة بعد بث تحقيق « الحقائق الأربع » الذي أنتجه فريق حمزة البلومي لقناة الحوار التونسي