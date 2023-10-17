يابوقلب!! مجلس بودربالة باش يحرر فلسطين من النهر إلى البحر. طزززززززز

نحن أعضاء مجلس نواب الشعب( مجلس بودربالة ) المجتمعون اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في جلسة عامة استثنائية
اذ نسجل ببالغ الفخر والاعتزاز الملحمة البطولية التي تخطها المقاومة الفلسطينية في ملحمة « طوفان الأقصى » وانتصار الشعب العربي الفلسطيني في معركة الصمود ضد العدوان الصهيوني الغاشم والمغتصب لحقه التاريخي في تحرير كل الأرض من النهر الي البحر فإننا نؤكّد
1️⃣- تمسكنا بالحق الشرعي لشعبنا العربي بفلسطين في مقاومة الاحتلال الصهيوني ومشروعية هذا الحق التاريخي في تحرير كامل ارضه
2️⃣- رفضنا القاطع لميزان العدالة الأعرج ولسياسة الكيل بمكيالين لحقوق الانسان في ظل صمت دولي مقيت على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة باسم الشرعية الدولية التي لا مشروعية لها
3️⃣- إدانتنا لموقف جامعة الدول العربية المتخاذل والمتناقض مع تطلّعات الشعب العربي المتمسك بحق الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره
وإذ ندعم الموقف الرسمي التونسي فإننا ندعو الدبلوماسية التونسية لتلعب دورا رياديا في مزيد إسناد شعبنا الفلسطيني عربيا ودوليا
ونحيي كل الشعوب الحرة المساندة لشعبنا العربي بفلسطين وندعوها لمزيد الضغط على حكوماتها كي تتحمل مسؤولياتها من أجل فك الحصار على شعبنا بغزة وعموم فلسطين المحتلة ووضع حد لسياسات التهجير المتعاقبة والممنهجة
نتأهب لإصدار قانون يجرّم كل أشكال التعامل مع العدو الصهيوني
عاشت فلسطين حرّة عربية صامدة أبد الدهر
بيان مجلس بودربالة مساندة للشعب الفلسطيني