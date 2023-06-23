يابوقلب!! قيس سعيد يرفض شروط صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 23 جوان 2023 بباريس، السيدة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
وأوضح قيس سعيد أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن
وذكّر رئيس الدولة مجددا بما حصل في تونس أواخر ديسمبر 1983 وبداية جانفي 1984 حين سقط مئات الشهداء بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها
وأكد قيس سعيد على أنه لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة موضحا بأن من يتحدث عن قاعدة معطيات لا يعرف الواقع التونسي
ودعا قيس سعيد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى زيارة تونس في الوقت الذي تراه مناسبا. ورحبت السيدة كريستالينا غورغييفا بهذه الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق
وختم رئيس الجمهورية هذا اللقاء مستلهما من شعر فيكتور هيغو بالقول » اذا لم يبق الا واحدا يرفض هذه الشروط فسيكون محدثكم
“s’il n’en reste qu’un qui refusera les recettes du FMI je serais celui-là “