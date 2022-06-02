يابوقلب !! إرضاءًا للإخشيدي، إبراهيم بودربالة يُحيِي عظام راضية الحداد وهي رميم

قائمة المدعوين لجلسة السبت 04 جوان 2022
دار الضيافة، قرطاج
أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس: إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين
الأعضاء
أ – بالصفة
نورالدين الطبوبي أو من ينيبه عن الإتحاد العام التونسي للشغل
سمير ماجول أو من ينيبه عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نورالدين بن عياد أو من ينيبه عن الإتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري
راضية الحداد أو من تنيبها عن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية
جمال مسلم أو من ينيبه عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
ب – الأحزاب السياسية:
زهير المغزاوي عن حركة الشعب
زهير حمدي عن التيار الشعبي
فاضل عبد الكافي عن آفاق تونس
فوزي الشرفي عن المسار
عبيد البريكي عن حركة تونس إلى الأمام
أحمد الكحلاوي عن حركة النضال الوطني
ج – الشخصيات الوطنية:
حسين الديماسي
راضي المدب
المنجي الرحوي
آمنة المنيف
ليلى طوبال
آمال القرامي
يسرى فراوس
درة محفوظ
الهاشمي علية
عبد المجيد الشرفي
نزار يعيش
عبد العزيز المخلوفي
هشام بن فضل
محمد علولو
يوسف الصديق
حاتم مليكي
المولدي الجندوبي
شاذلية الجامي
أنور العذار
جليلة بكار
حسام الحامي
أميرة الرياحي
أحلام بلحاج
محمد صالح العياري
نائلة الزغلامي
سفيان بن فرحات
المختار الخلفاوي
أحمد كرم
عماد الهمامي
فاطمة المسدي