وِلْدْ موزة يرسل مستشفى ميداني إلى ولاية قبلي وقيس سعيد يشكرسخاءه

وصلت اليوم السبت 2 ماي 2020 إلى مطار توزر نفطة الدولي مكونات المستشفى الميداني الذي أرسله سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى ولاية قبلي استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية بتركيز هذا المستشفى
وستبدأ عملية تركيبه في أسرع وقت، علما أن هذا المستشفى الميداني يتوفر على مائة سرير فضلا عن عديد الأدوات والوسائل الطبية الأخرى من أجهزة تنفس وغيرها
والجدير بالذكر أن استجابة سمو الأمير لمبادرة رئيس الدولة تمت في وقت قياسي مما يدل لا على متانة العلاقات بين البلدين فحسب بل كذلك على القيم المشتركة التي تجمع الأمة الواحدة بل الإنسانية جمعاء، ففي أوقات الشدة والضيق يتداعى الشقيق إلى شقيقه كما يتداعى الجسم الواحد بالسهر والحمى لسائر الأعضاء
و أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم السبت 2 ماي 2020 مكالمة هاتفية مع سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
وتوجه رئيس الجمهورية إلى شقيقه القطري بالشكر الجزيل على استجابة سموه بسرعة قياسية لإنشاء مستشفى ميداني بالجنوب التونسي علما أن كل مكونات هذا المستشفى قد وصلت إلى مطار تورز نفطة الدولي ظهر هذا اليوم
و قد عبر أمير قطر عن شعوره بأن ما قام به هو من منطلق الواجب من شقيق نحو أشقائه في تونس
وأعرب رئيس الجمهورية من جهته أن علاقات التعاون، فضلا عن التآزر الطبيعي بين الأشقاء، ستستمر وتتدعم بنفس الإرادة الثابتة والعزيمة الصادقة التي تحدو الطرفين، متمنيا أن تتجاوز الإنسانية جمعاء جائحة كورونا التي هزت العالم كله
المصدر : رئاسة الجمهورية التونسية