ولاية جندوبة: تحسّن طفيف في مخزون السدود

سجّلت سدود ولاية جندوبة، اليوم الجمعة، تحسّنا طفيفا في مخزونها المائي مقارنة بيوم أمس الخميس، ناهز 6 ملايين متر مكعب (دون احتساب واردات سد بوهرتمة)، وذلك بفعل التساقطات المطرية التي عرفتها الجهة خلال اليومين الأخيرين
واستقبل سد البربر القادر على تخزين 64 مليون متر مكعب خلال الأربعة وعشرين ساعة الاخيرة، كمية ناهزت 3 ملايين متر مكعب ليرتفع اجمالي مخزونه إلى أكثر من 54 مليون متر مكعب وهي أكبر كمية مخزنة بسدود الجهة والبالغ عددها 6 سدود وفق إحصائيات نشرتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والتي لم تشر الى إيرادات سدّ بوهرتمة أكبر سدود الجهة من حيث طاقته التخزينية البالغة 112 مليون متر مكعب والذي لم تتجاوز كمية المياه المخزنة فيه الى غاية يوم امس الخميس 18،5 مليون متر مكعب
وسجلت الإيرادات المائية لسد بني مطير هي الأخرى تحسنا طفيفا لم يتعدّ 300 الف متر مكعب، وناهزت هذه الكمية 580 الف متر مكعب بسد الزرقة (طبرقة)، و610 الف متر مكعب بسد الكبير(طبرقة)، واكثر من 130 الف متر مكعب بسد المولى (طبرقة)
وتفوق كمية المياه المخزنة بسد بني مطير اليوم 19 مليون متر مكعب من طاقة تخزينية تقدر بـ60 مليون متر مكعب، كما تفوق ذات الكمية 12 مليون متر مكعب أي ما يعادل نصف طاقته التخزينية، و9،5 مليون متر كعب بسد الكبير من طاقة تخزينية تفوق 64 مليون متر مكعب، و21 مليون متر مكعب بسد المولى من طاقة تخزين تفوق 24 مليون متر مكعب
وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت معتمدية عين دراهم اعلى معدل مطري ناهز 88 مليمترا، تلتها معتمدية طبرقة بنحو 27,5 مليمترا، فبوسالم بـ23 مليمتر، ثمّ بلطة بوعوان بـ22 مليمترا، وجندوبة 20،5 مليمترا، وفرنانة 14 مليمترا، وغار الدماء 10 مليمترات، فيما تذيلت معتمدية وادي مليز هذه المعدلات بنحو 6 مليمترات
وتعدّ كمية الأمطار التي شهدتها الجهة خلال اليومين الأخيرين مؤشرا لانطلاق موسم بذر الحبوب في توقيته المناسب (15 نوفمبر الى موفى ديسمبر) والذي يعتبر أحد أهم عوامل الانبات، وفق الكاتب العام الجهوي للنقابة التونسية للفلاحين، توفيق التيساوي