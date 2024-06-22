وكر القرضاوي يُقاضي من فضحت أهدافه

علم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكامل الدهشة والانشغال بإثارة القضية التي كان قد رفعها، منذ أكثر من سنتين، ما يُسمّى ب »الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين »، المعروف لدى الرأي العام التونسي ب »وكر القرضاوي » ضد الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر
وللتذكير، فإن السيدة عبير موسي فضحت للعموم، وعبر بعض وسائل الإعلام، ما يقوم به ذلك الوكر من نشر ثقافة متخلفة وبثّ أفكار خطيرة لدى شباب تونس، وهي أفكار منافية تماما لثقافة التونسي المُتحضّر وللقوانين التونسية ولمبدأ مدنية الدولة، مثل « الحق في تعدد الزوجات » والطلاق بمجرد النطق بالكلمة دون المرور بالمحاكم المدنية، الخ
ويعتبر المرصد أن ما قدّمته السيدة عبير موسي من أدلّة ووثائق تُؤيّد ما يبثّه هذا الوكر من « أفكار » خطيرة هو دق ناقوس الخطر الذي أصبحت هذه الجمعية الأجنبية تُهدد به شبابنا وتدفع به نحو الانغلاق والتطرّف والعنف والإرهاب
كما يُعبّر المرصد عن حيرته واستغرابه من تتبّع المبلّغ عن الفساد وعن الخطر الداهم في حين يبقى وكر الفساد ومنبع الخطر ينعم بالوجود وبالنشاط
ويدعو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، مرة أخرى، إلى القيام عاجلا بالإجراءات القانونية اللازمة لغلق هذا الوكر الخطير ومحاسبة المشرفين عليه حفظا للأمن القومي للبلاد
22-06-2024
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي