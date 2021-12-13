وكر اتحاد القرضاوي يطلب الحماية من قيس سعيد وحكومته

أفادت المدعوة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تصريح لها أنها وحزبها سيعتصمون أمام مقر جمعيتنا جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، وردا على هذا التصريح فإننا نعلم الرأي العام والسلط المعنية بما يلي
1 ـ أنّ المدعوة أعلاه وحزبها كانوا قد اعتصموا أكثر من مرّة أمام مقرّنا بل قد اقتحموه في أحد الاعتصامات وعاثوا في موجوداته فسادا وقد فُضّ الاعتصام بالقوة العامّة، وذلك بالرغم من أن كل القضايا التي رفعتها ضد الجمعية حكم فيها القضاء ضدّها وأنّ الجمعية قد رفعت عدّة قضايا ضدّها وهي جارية الآن قيد البحث القضائي
2 ـ أنّ الجمعية تقوم بعملها تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته، وأنها لا تلجأ إلا إليه في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة عليها تحاشيا لكلّ ما يعكّر صفو النظام العامّ
3 تتمسك الجمعية بحقّها كاملا في ممارسة نشاطها الذي يسمح به القانون، وتضع نفسها
تحت هذا القانون فيما تصدره الجهات الراجعة إليها بالنظر إداريا وقضائيا
4 ـ تهيب الجمعية بالسلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام وعلى رأسها رئاسة الدولة أن تحميها من الاعتداءات المتكررة عليها من طرف هذا الحزب ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات
بيان