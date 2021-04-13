وكالة تونس إفريقيا للأنباء تقرر مقاطعة كافة أنشطة الحكومة والأحزاب الدّاعمة لها

عقب اقتحام أعداد كبيرة من قوات الأمن، اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021، مقرّ وكالةَ تونس إفريقيا للأنباء، واعتدائهم السافر على العاملين فيها، لفرض تنصيب كمال بن يونس، بالقوّة العامة، في خطة رئيس مدير عام للمؤسسة، في سابقة خطيرة في تاريخ قطاع الإعلام بتونس، عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام وفرْعا النقابتين بالمؤسسة، اجتماعا طارئا، بحضور سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالإعلام والنشر، بمقر الوكالة
وبعد التداول في المستجدات الحاصلة، تؤكّد الهياكل النقابيّة شجبها وإدانتها لانتهاك حرمة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ولاقتحام أعوان الأمن واعتدائهم بالعنف المادي واللفظي على العاملين فيها
وعليه قررت الهياكل المهنية ما يلي
– مواصلة الاعتصام بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء رفضا للتعيين السياسي المفضوح، ودعوة جميع العاملين بالقطاع، وكافة مكونات المجتمع المدني إلى مساندة الاعتصام
– مقاطعة وكالة تونس إفريقيا للأنباء لكافة أنشطة الحكومة والأحزاب الدّاعمة لها، إلى غاية يوم 22 أفريل الجاري، تاريخ الإضراب العام المقرر في الوكالة
– مطالبة رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، بالاعتذار عن الاعتداءات بالعنف وانتهاك حرمة المؤسسة، ودعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي مجدّدا الى التراجع عن هذا التعيين
– دعوة كافة الزملاء في مختلف المؤسسات الإعلامية، عمومية وخاصة، مركزيا وجهويا، إلى حمل الشارة الحمراء، يوم الخميس 15 أفريل، وافتتاح نشراتهم الإخبارية بالتذكير بما يحصل في وكالة تونس إفريقيا للأنباء
– مطالبة رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته باعتباره حاميا للدستور والحقوق والحريات
وتهيب الهياكل النقابية بأصحاب المؤسسات الخاصة للانخراط في نضالات بنات وأبناء القطاع في الدفاع عن استقلاليته وديمومته
كما تحيي صمود كل العاملين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من أجل ذودهم عن استقلالية مؤسستهم، وتشكر كل الزميلات والزملاء الذين هبّوا لمساندة زملائهم في وكالة تونس إفريقيا للأنباء
تونس في 13 أفريل 2021
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الجامعة العامة للاعلام
بيان مشترك