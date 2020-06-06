وقفة احتجاجية في تونس العاصمة ضد الميز العنصري وتضامنا مع انتفاضة الشعب الأمريكي

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم الرابع والثلاثون – السبت 06 جوان 2020
الوضع الوبائي في تونس يوم 05 جوان 2020 : يوم آخر بصفر اصابة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 05 جوان 2020، تمّ إجراء 503 تحليلا مخبريا من بينها 21 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 54653
وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليبقى العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 977 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و61 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
اربع حالات شفاء في مركز ايواء المصابين بفيروس كورونا بالمنستير
سجل مركز إيواء المصابين بفيروس كورونا بالمنستير 4 حالات شفاء جديدة من ولايات قفصة 2 ، تطاوين 1 و مواطن ليبي ، ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء داخل المركز الى 294 وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمنستير المنصف الهواني . واوضح الهواني أن المركز استقبل منذ انطلاقه يوم 4 أفريل الفارط 345 مصابا من 24 ولاية من بينهم 8 مواطنين ليبيين و مواطن اردنى مشيرا ان المركز يضم حاليا 49 مصابا من بينهم 5 أطفال من 18 ولاية و مواطن ليبي من مجموع 61 شخصا لا يزالوا حاملين للفيروس على كامل تراب الجمهورية
وقفة احتجاجية في العاصمة ضد الميز العنصري وتضامنا مع انتفاضة الشعب الأمريكي
بمبادرة من جمعية منامتي لمناهضة العنصرية التي تترأسها الناشطة السيدة سعدية مصباح والجمعية التونسية لمساندة الأقليات التي تتراسها يمينة الثابت والتي انضمت اليهما 34 جمعية ومنظمة مدنية تونسية تجمع مئات التونسيات و التونسيين وكذلك مواطنون من دول جنوب الصحراء الإفريقية، السبت 06 جوان بداية من الساعة الحادية عشر صباحا ، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، للتنديد بالعنصرية في الولايات المتحدة . وتأتي الوقفة الاحتجاجية، على خلفية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطة
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات على غرار، « لا أستطيع التنفس! » و »العنصرية قاتلة »، و »لا للعنف » و »احترم وجودنا أو احترم مقاومتنا »، « يد واحد ضد العنصرية »، و « لا لتنفس هواء الذل والعنصرية » وندد المحتجون خلال الوقفة التي اتخذت شعار « لا أستطيع التنفس »، بالعنصرية المتصاعدة في الولايات المتحدة، مطالبين بـ »مكافحة فاعلة » ضد هذه الظاهرة التي تهدد الإنسانية وتمس من كرامة الإنسان
وللتذكير فانه بتاريخ 25 ماي ، أوقفت شرطة مدينة منيابوليس، جورج فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنقه الى حد قتله وهذا الشرطي رهن الاعتقال وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: « لا أستطيع التنفس »، إلا أن مناشداته لم تلق استجابة، ليلقى حتفه . وقد تميزت الوقفة الاحتجاجية بمشاركة لا فتة للنظر لشابات تونسية يدرسن في المعاهد والعديد منهن تشاركن لأول مرة في الاحتجاج. حيث قالت مريم الدراجي « جئت اليوم للتنديد بالممارسات العنصرية مهما كان نوعها » وأضافت مشاركة أخرى « يجب ألا نبقى صامتين، فالصمت يعني موافقة الجاني والوقوف إلى صفه » في حين صرح مشارك آخر « أشارك في هذه الوقفة لأن قضية قتل فلويد تهم الإنسانية جمعاء » وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمكافحة العنصرية حول العالم .
بسبب جائحة كورونا، تراجع طفيف في صادرات التمور التونسية
وفق تقرير لوكالة تونس افريقيا للأنباء شهدت صادرات التمور التونسية تراجعا طفيفا، منذ بداية الموسم في مفتتح شهر أكتوبر 2019 والى موفى شهر ماي الماضي، متأثرة بجائحة كورونا وتوقف نشاط وحدات التصدير، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بولاية توزر علي الطاهر البوعزيزي . وأضاف، في تصريح ل »وات »، تراجعت الصادرات في هذه الفترة بمقدار 1800 طن وهو تراجع طفيف يمكن تجاوزه في الأسابيع القليلة القادمة باستعادة جميع وحدات تكييف وتصدير التمور نشاطها بما فيها الوحدات المنتصبة بولاية توزر، ملاحظا أن وحدات التصدي كانت سجلت قبيل أزمة كورونا تحسنا إيجابيا في الكميات المصدرة بثلاثة آلاف طن . وأوضح أن الصادرات سجلت في الفترة المذكورة كميات تقدر ب 104600 طن بعائدات مالية بلغت 728 مليون دينار وذلك مقابل صادرات ب 106400 طن بقيمة مالية قدرت ب 748 مليون دينار في الفترة ذاتها من الموسم الماضي في حين ساهمت الوحدات المنتصبة بولاية توزر هذه السنة في تصدير 20200 طن بقيمة 153 مليون دينار . ويستعد المجمع المهني المشترك للتمور في جانب آخر لإنجاح الموسم الفلاحي الجديد عبر توفير مواد التغليف والحماية لتحسين جودة المنتوج فمن المنتظر أن يتولى المجمع، وفق المدير الجهوي، اقتناء قرابة 6 ملايين وحدة ناموسية لتغليف العراجين منها 4 ملايين يقع توريدها جاهزة ويتم تصنيع مليوني وحدة ناموسية على المستوى الوطني . ولاحظ أن الشحنة الأولى من شباك الناموسية الموردة وصلت الى ميناء سوسة وهي في انتظار إتمام الإجراءات القانونية لنقلها الى ولايات الإنتاج، مشيرا الى أن سعر بيع الناموسية هو سعر مدعم من المجمع ب 60 بالمائة حيث يقع بيعها بسعر 950 مليما للهياكل الفلاحية والمصدرين وب 935 مليما للفلاحين
دروس الدعم والتدارك لتلاميذ الباكالوريا ممنوعة منعا باتا خارج المؤسسات التربوية
أكد اليوم السبت 06 جوان حاتم عمارة مدير المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي أن دروس الدعم والتدارك والدروس الخصوصية التي تم السماح بها لفائدة تلاميذ الباكالوريا تقدم فقط داخل المؤسسات التربوية وتمنع منعا باتا خارجها وهي تشمل فقط تلاميذ الباكالوريا
ولفت عمارة الى أن أغلبية الأساتذة يقدمون دروس الدعم والتدارك لفائدة تلاميذهم بصفة مجانية فيما تخضع الدروس الخصوصية لتسعيرة مقننة ومحددة من قبل وزارة التربية، مؤكدا أنه لا يمكن استغلال هذه الدروس، التي يجب أن تنظم خارج التوقيت الرسمي للفصل، لاستكمال البرنامج التعليمي باعتبار أنها لن تشمل كافة التلاميذ لأن المشاركة فيها تكون اختيارية . وذكر عمارة بأن تقديم دروس خصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية أمر ممنوع قانونا وأن العقوبة في هذا الصدد تصل الى حد عزل الأستاذ أو المعلم المتورط في ذلك، قائلا: « إن وزارة التربية كانت قد منعت الدروس الخصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية خوفا من تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي والآن تؤكد على منعها أيضا توقيا من انتشار عدو فيروس « كورونا ». يشار الى أن وزارة التربية أصدرت، أمس الجمعة 05 جوان، مذكرة أجازت فيها للمعاهد الثانوية تنظيم دروس دعم وتدارك أو دروس خصوصية لفائدة تلاميذ المعنيين باجتياز امتحان الباكالوريا.
مجموعة الدول العشرين (الأكثر ثراء في العالم) تقرر تقديم مساعدات لمجابهة الكورونا
وفق تقرير لقناة فرانس 24 ذكر بيان السبت 06 جوان صادر عن دول مجموعة العشرين بأنها قررت التعهد بدفع أكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا. وقال البيان » إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية . وأضاف البيان » سيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير ». وكانت المجموعة قد دعت في أفريل الماضي كل الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في سد فجوة مالية تزيد عن ثمانية مليارات دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19. وتعهدت السعودية التي ترأس مجموعة العشرين حاليا بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة. وقالت إنها ستخصص 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى .
منظمة الصحة العالمية تصدر توجيهات جديدة بشأن إرتداء الكمامات
غيرت منظمة الصحة العالمية موقفها إزاء الكمامات ولحقت بالاتجاه العالمي عندما أوصت باستخدامها في الأماكن العامة المزدحمة لوقف عدوى فيروس كورونا المستجد كورفيد19 ونشرت المنظمة يوم الجمعة 05 جوان تحديثاً لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من انتشار وباء كوفيد-19 ومع ذلك، شددت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، على أن الكمامات يمكن أن تزيد من المخاطر الصحية إذا قام الناس بتلويثها عن طريق لمسها بأيدي متسخة. وشددت المنظمة في التوجيهات الجديدة المدعومة بنتائج دراسات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة على أن كمامات الوجه ما هي إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التي تقلل خطر انتشار الفيروس . وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي على الإنترنت: « يمكن للكمامات أن تخلق إحساسا زائفا بالأمان » وحذر من أن الكمامات لا يمكن أن تحل محل نظافة اليدين، والتباعد الجسدي أو تعقب المرضى واتصالاتهم الاجتماعية. وقال تيدروس: « لا أستطيع أن أقول هذا بشكل واضح بما فيه الكفاية: الكمامات وحدها لن تحميك من كوفيد19 ولم تحث منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الجماعي للكمامات في إرشاداتها السابقة حول هذا الموضوع في أوائل أفريل
وقال تيدروس يوم الجمعة 05 جوان إنه ينبغي على الحكومات تشجيع استخدامها حيثما يكون هناك انتقال واسع النطاق للفيروس وحيث يصعب الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، « مثل وسائل النقل العام أو في المتاجر أو في بيئات أخرى مغلقة أو مزدحمة وقالت ماريا فان كيركوف الخبيرة بالمنظمة في مقابلة مع رويترز « ننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات. ونقصد بالتحديد كمامات القماش، أي الكمامات غير الطبية . وأضافت « توصلنا إلى نتائج أبحاث جديدة. لدينا الآن أدلة تفيد بأنه في حال تنفيذ ذلك بالشكل الملائم فإنها (الكمامات) يمكن أن تشكل حاجزا … أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يحمل العدوى . وكانت منظمة الصحة قد قالت في السابق إنه لا يوجد دليل يدعم أو يدحض استخدام الأصحاء للكمامات، وكانت توصي دوما بقصر استخدامها على الأشخاص المصابين ومن يقدمون لهم الرعاية.
تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضا لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية
نقلا عن وكالة معا الفلسطينية – انطلقت، مساء اليوم السبت06 جوان ، تظاهرة حاشدة في تل ابيب، دعت اليها حركات السلام الإسرائيلية والقوى اليسارية في إسرائيل تنديدا ورفضا لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية . وأعلنت حركات السلام الاسرائيلية « السلام الان » و « نساء يصنعن السلام »، و »يكسرون الصمت »، وغيرها من القوى اليسارية الرافضة للاحتلال وضم المستوطنات وغور الاردن، وعلى مواقعها الالكترونية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي انها حصلت على موافقة السلطات الإسرائيلية لتنظيم مظاهرة في ساحة رابين في تل ابيب، اليوم بدءا من الساعة السابعة مساء تحت شعار « لا للضم والاحتلال، نعم للسلام والديمقراطية » . ودعت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحزب ميرتس، واحزاب يسارية اخرى، للمشاركة في المظاهرة « لاطلاق صرخة مدوّية ضد مخطط الضم والاحتلال »
وجاء في دعوة أحزاب اليسار: « اننا نسير معًا، عربًا ويهودا، نحو مستقبل مختلف للفلسطينيين والإسرائيليين، مستقبل نظيف من الاحتلال، وسفك الدماء، يتحقق فيه الأمن الحقيقي للجميع، نسير في تل أبيب ويافا ضد مخطط الضم، ومن أجل السلام والأمل، ضد العنصرية ومع الشراكة ومضى بيان احزاب اليسار يقول: « يقوم نتنياهو وترمب بتكريس واقع أليم قائم على الكراهية والفصل، والآن يريدون سلخ وضم مساحات من الضفة الغربية وتهجير أهلها، وسحب مواطنة أهالي المثلث ووادي عربة، يريدون تصفية أي أمل في الحل، ولكننا ندرك أن ثمة طريقًا آخر، طريق العدالة والمساواة وحل الدولتين، وأن علينا النضال في سبيله » . وبالإضافة لحركات السلام والقوى اليسارية في الاحتلال، هناك حركات اخرى تضم قادة أمنيون وعسكريون اسرائيليون تعارض هي الاخرى عملية ضم اراض الضفة الغربية وغور الأردن، مثل حركة « قادة من اجل امن اسرائيل »، وغيرها . وأعلن ثلاثة من الرؤساء السابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي « الشاباك »، وهم: يورام كوهين ويعقوب بيري وعامي ايالون معارضتهم لعملية الضم، معتبرين انها ستكون كارثية على اسرائيل والمنطقة برمتها، وعلى العلاقات مع الاردن ومصر، نظرا لما تلقاه هذه الخطوة من معارضة شديدة من دول العالم
اسرائيل/ارضي 48 تسجيل رقم قياسي بعدد فحوصات كورونا و123 اصابة جديدة
نقلا عن وكالة معا الفلسطينية- سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال الايوم الأخير 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما بلغ عدد الفحوصات التي أجرتها الاطقم الطبية المختصة للكشف عن فيروس كورونا خلال يوم واحد 16133 فحصا، وهو ما يعتبر رقما قياسيا لم تبلغه إسرائيل من قبل في عدد الفحوصات خلال يوم واحد . يذكر ان عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا حاليا في إسرائيل 2372، بعد ان تعافى حتى الآن 15042 مصابا من أصل 17706 أصيبوا بالفيروس منذ اندلاع أزمة كورونا في إسرائيل . ومن بين المصابين الذين يعانون عدوى الفيروس حاليا، هناك 32 في حالة خطرة بينما حالة 2271 تعتبر طفيفة و36 بحالة متوسطة إضافة الى 23 شخصا يعتبرون فبحالة حرجة للغاية إذ يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي . ومن بين الذين لا يزالون يعانون من عدوى كورونا، هناك 101 مريضا في المستشفيات في ارجاء إسرائيل فيما يقبع في البيوت او في الفنادق الخاصة بالحجر الصحي 2271 من المصابين الاخرين. وقد توفي حتى الآن في إسرائيل منذ بداية انتشار كورونا ولغاية اليوم 292 مريضا.
اسبانيا : تسجيل 67 وفاة في كامل الأسبوع الأخير
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 67 وفاة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير وبحسب المعطيات التي أعلنت عنها الوزارة السبت، سجلت إسبانيا حالة وفاة واحدة في عموم البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 27 ألفا و135 وسجلت إسبانيا 164 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 240 ألفا و310 . فيما ذكر موقع « وورد ميتر » المتخصص في رصد ضحايا كورونا، أن إسبانيا سجلت السبت، 332 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 288 ألفا و390 ويتواصل تضارب الأرقام في ضحايا كورونا بين معطيات وزارة الصحة والحكومات المحلية في البلاد .وتفرض السلطات الإسبانية غرامة مالية بقيمة 100 يورو على كل من لم يلتزم بالتباعد الاجتماعي أو لا يرتدي كمامات في الأماكن العامة و قالت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، رييس ماروتو، الخميس 04 جوان إن مدريد ستفتح حدودها مع فرنسا والبرتغال في 22 يونيو فيما قالت الحكومة الإسبانية، في بيان، إنها ستسمح بالحركة الدولية اعتبارًا من غرة جويلية القادم ومعلوم أن اسبانيا كانت أغلقت إسبانيا حدودها مع فرنسا والبرتغال، منذ منتصف مارس الماضي، مع السماح فقط بدخول المواطنين العائدين والعمال وسائقي الشاحنات، في إطار مكافحتها لفيروس كورونا.
ايطاليا: تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بكورونا
أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 72 حالة وفاة إضافية بمرض كوفيد-19 اليوم السبت06 جوان مقابل 85 حالة يوم الجمعة 05 جوان ، وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات منذ ظهور الفيروس بلغت 33846 حالة، وهو رابع أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وانخفض عدد حاملي الفيروس المسجلين في ايطاليا إلى 35877 شخصًا من 36967 في يوم الجمعة.
الوضع الوبائي في مصر وموريطانيا والصومال
أعلنت مصر، السبت 06 جوان ، تسجيل 32 وفاة بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 6 حالات، والصومال 3، وفق بيانات رسمية
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان، بإصابة 1497 شخصا بالفيروس، ووفاة 32، وشفاء 380 وأوضحت أن إجمالي العدد المسجل حتى السبت، 32 ألفا و612 إصابة، من ضمنها ألف و198 وفاة، و8 آلاف و538 متعافيا
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و64 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 35 حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 947، بينها 49 وفاة، و104 حالات تعاف
من جانبها، أفادت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، بتسجيل 3 وفيات، و85 إصابة، وتعافي 13 مريضا وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و289، بينها 82 وفاة، و431 حالة شفاء
الوضع الوبائي في العالم
حتى مساء السبت 06 جوان ، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و925 ألفا، توفي منهم أكثر من 400 ألف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و389 ألفا، وفق موقع « وورلد ميتر » المتخصص في رصد ضحايا الفيروس
تونس-أريانة سهرة السبت 06 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي