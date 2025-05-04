وقفة احتجاجية تضامنًا مع الناشطة المدنية شريفة الرياحي

تجمع اليوم الأحد 04 ماي عدد من الناشطات والناشطين في حديقة سيدي عبد العزيز بالمرسى الواقعة في الضاحية الشمالية لتونس، تضامنًا مع الناشطة المدنية شريفة الرياحي التي تمّ إيقافها منذ 07 ماي 2024، على خلفية نشاطها المدني، ضمن حملة من الإيقافات طالت عددا من المسؤولين والمسؤولات في منظمات غير حكومية تشتغل في مجال الهجرة
وذكّرت حياة الجزّار محامية شريفة الرياحي بأنّ نتائج الاختبارات لم تُفضِ إلى شبهات اختلاس أو تبييض أموال فيما يتعلّق بملفّ شريفة الرياحي وبقية الموقوفين، فيما تمّ الإبقاء على تهمة : إعانة أجنبي أو تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية بصفة غير شرعية
ورغم أن عائلة شريفة الرياحي ومنظمي المسيرة قد توجّهوا بإعلام للسلطة الجهوية في وقت سابق من أجل تنظيم مسيرة تضامنية مع الموقوفة، إلا أن قوات الشرطة كانت حاضرة ومنعت المتظاهرات والمتظاهرين من التقدم نحو المرسى المدينة ومن ثَمّ مرسى الشاطئ، حسب المسار الذي تم الإعلام به
ورُفعت خلال المسيرة شعارات تنادي بالإفراج عن شريفة الرياحي وبقية الموقوفين على خلفية نشاطهم المدني، ومندّدة باستخدام البوليس لقمع الاحتجاجات