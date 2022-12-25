وفد هام من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في زيارة إلى ليبيا

يؤدي وفد هام من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقوده السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد زيارة إلى ليبيا من 24 إلى 30 ديسمبر الجاري
وتتزامن هذه الزيارة مع احتفال ليبيا بذكري استقلالها في 24 ديسمبر 1951 حيث حرص الوفد التونسي على مشاركة الأشقاء الليبيين احتفالهم بهذه الذكرى الهامة
وفي إطار هذه الزيارة انعقدت يوم الأحد 25 ديسمبر بالعاصمة طرابلس جلسة عمل ترأسها السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد محمد عبد الكريم الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة بليبيا بحضور السيد لسعد العجيلي سفير تونس بليبيا وجمعت عدد هام من رجال الاعمال من البلدين في قطاع البناء والاشغال العامة تناولت التعاون في هذا القطاع الهام وأكد الحاضرون علي وجود فرص للعمل المشترك في المشاريع المطروحة للتنفيذ وعلى ان الشركات التونسية تمتاز بخبرة هامة تؤهلها لتنفيذ هده المشاريع كما ناقشوا توفير الإطار المناسب والشروط الضرورية لإنجاح هذه الشراكة
ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الاتحاد والوفد المرافق له المتكون من عدد من رؤساء الجامعات الوطنية ومن المهنيين في قطاع الأشغال العامة بالمسؤولين الرسميين الليبيين في مجالات الاقتصاد والاتصالات والإسكان والكهرباء والنفط على أن ينعقد يوم الأربعاء منتدى اقتصادي تونسي ليبي تنتظم في إطاره لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين