وفد من المعارضة التركية يدق أبواب القاهرة

قال القيادي في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أونال تشفيكوز، إن وفدا من الحزب قد يتوجه إلى مصر في الأسابيع المقبلة
وأشار أونال تشفيكوز، إلى أن حزبه أبلغ الجانب المصري برغبته في « إرسال وفد إلى القاهرة »، معتبرا أنه « ليس من الصواب عدم إجراء اتصال دبلوماسي مع مصر على مستوى السفارة لسنوات، وأنهم سيكونون سعداء إذا تم الوصول إلى هذه النقطة الآن
وانتقد كبير مستشاري الرئيس العام للشؤون الخارجية في الحزب، تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، التي أعلن خلالها عن بدء الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، لافتا إلى أن : الاتصالات الدبلوماسية مع مصر لم تنقطع قط، وأن القول بأن الاتصالات الدبلوماسية قد بدأت ليست صياغة مناسبة لشرح الوضع الحالي لأننا لم نغلق سفاراتنا، ولم تتوقف الاتصالات الدبلوماسية أبدا
وأضاف : لم يكن هناك سفراء في كلا البلدين منذ 2013، لكن هناك شخصيات مرموقة
وعن هدف إرسال الوفد التركي إلى القاهرة، أوضح المسؤول بأكبر أحزاب المعارضة في تركيا أن ذلك يعود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين
ومن غير المعروف إن كانت زيارة وفد حزب الشعب الجمهوري تتم بطلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم لتقريب وجهات النظر بين البلدين أم لا
وكانت وكالة رويترز ذكرت أن مسؤولا أمنيا مصريا تلقى اتصالا من مسؤول في المخابرات التركية، أعرب فيه عن رغبة بلاده في عقد اجتماع بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي
ويرى محللون أن الرئيس التركي رجب أردوغان يسعى لإعادة العلاقات مع مصر بعد سنوات من العداء كجزء من خطوة إستراتيجية أوسع في مواجهة عزلة تركيا المتزايدة
المصدر: جريدة زمان