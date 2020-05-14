وفد عن الكتلة الوطنية في مقر إتحاد الشغل لتدارس الوضع المتشنج في البلاد

في مقر إتحاد الشغل لتدارس الوضع المتشنج في البلادأجرى اليوم، الخميس 14 ماي 2020، وفد عن الكتلة الوطنية زيارة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل تم خلاله التباحث مع الأمين العام للإتحاد وبحضور الناطق الرسمي للإتحاد في مستجدات الوضع العام بالبلاد خاصة في ما يتعلق ب
* الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ونوه الطرفان بالمجهودات الكبيرة لأعوان الدولة لمجابهة الوباء والدعوة لمواصلة الحذر. كما تم التأكيد على ضرورة وضع خطة عمل في أقرب الآجال للحفاظ على مواطن الشغل وحماية المؤسسات والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة
* تنامي خطاب الكراهية والعنف والاعتداء على رموز الدولة ومؤسساتها والدعوة للفوضى والتهديد بالتصفية الجسدية للخصوم السياسيين والنيل من اامكتسبات بالالتفاف على المسار السلمي الديمقراطي. وعبر الطرفان بالمناسبة على إدانتهم الشديدة لهذه الممارسات ودعوة الحكومة للتصدي لها. كما عبرت الكتلة الوطنية على مساندتها للإتحاد العام التونسي للشغل والتأكيد على دوره الوطني
* ضرورة احترام الدستور وعلوية القانون والنأي بالبلاد عن محاولات التغول والإقصاء واحترام التعايش السلمي بين المؤسسات ودعوتها للعمل المشترك وتغليب المصلحة الوطنية
* ضرورة إعتماد مقاييس الكفاءة في التعيينات دون غيرها بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية وعلى قاعدة برنامج إصلاح يستجيب لطبيعة المرحلة
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