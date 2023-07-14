وفد أوروبي يحل بتونس الأحد المقبل لتوقيع صفقة المهاجرين

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عن زيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين الى تونس الأحد المقبل 16 جويلية، في وفد سيضم رئيسي وزراء ايطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته
وهذه الزيارة الثانية للوفد الأوربي الى تونس بعد زيارة أولى في 11 جوان الماضي في مسعى للتوصل إلى اتفاق مع تونس من أجل تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو
وتشمل تلك المساعدات 150 مليون يورو لدعم خزينة الدولة و100 مليون يورو لدعم جهاز خفر السواحل فيما ستبلغ المساعدات طويلة الأمد والموجهة للاقتصاد والاستثمار حوالي 900 مليون يورو
وتجري مناقشة هذا الاتفاق في إطار “شراكة شاملة”. ولم تعلن تونس بعد ردها الرسمي بشأن هذا المقترح