وفات جميع ركاب طائرة كوريا الجنوبية وإنقاذ اثنين من أفراد الطاقم

لقي 179 شخصاً مصرعهم الأحد في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في كوريا الجنوبية وفق حصيلة نهائية لهيئة الإطفاء المحلية
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، فإن الطائرة كانت تُقل 181 على متنها، 175 من الركاب، وطاقماً مكوناً من ستة أفراد، قبل أن تنحرف عن المدرج وتصطدم بجدار في مطار موان الدولي في جنوب غرب البلاد عند الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت المحلي
من بين الضحايا، 71 جثة لذكور و71 جثة لإناث، ولم يتسن تحديد جنس عدد من الجثث الأخرى، فيما تم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم الطائرة من بين الحطام ونقلهما إلى المستشفى
وأشارت الوكالة إلى أن من بين الركاب اثنان يحملان الجنسية التايلندية، فيما يحمل بقية الركاب الجنسية الكورية الجنوبية
وتم نشر 1562 فرداً للمساعدة في جهود الإنقاذ، منهم 490 موظفًا من إدارة الإطفاء و455 ضابط شرطة، وفقًا للوكالة