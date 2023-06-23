وفاة عشرة أشخاص في حادث مرور مريع في صفاقس

جد بعد ظهر اليوم الجمعة، حادث مرور مريع بمفترق 74 بمنطقة الليماية بمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، تمثل في اصطدام بين سيارة أجرة (لواج) وشاحنة ثقيلة، أسفر عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة شخص، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة
وأوضح تريعة، أن الحادث تسبب في وفاة جميع ركاب سيارة الأجرة وعددهم 9 أشخاص ووفاة مرافق سائق الشاحنة، مضيفا أنه تم نقل سائق الشاحنة المصاب بجروح طفيفة الى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس لتلقي الاسعافات اللازمة
كما صرح بأن الحماية المدنية قامت بتسخير سيارتي اسعاف وسيارتي نجدة وانقاذ لضحايا الحادث، مشيرا الى أن سيارة الأجرة كانت تؤمن رحلة بين ولايتي سيدي بوزيد وصفاقس