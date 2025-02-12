اعلنت وزارة الدفاع الوطني وفاة عسكري تونسي من سرية التدخل السريع بجمهورية افريقيا الوسطى العاملة تحت راية الامم المتحدة (مينوسكا)
وذكرت وزارة الدفاع في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء ان دورية عسكرية تونسية تابعة لسرية التدخل السريع بجمهورية افريقيا الوسطى تعرضت مساء امس الثلاثاء إلى إطلاق نار أسفر عن وفاة عسكري من أفراد الدورية بمنطقة انديلي على الحدود مع التشاد
وكانت الدورية بصدد تنفيذ مهامها العادية تحت راية الأمم المتحدة في إطار دعم البعثة الأممية المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى وفق ما ورد في نص البلاغ
يذكر ان سرية تونسية للتدخل السريع انتشرت لأول مرة بجمهورية افريقيا الوسطى منذ جوان 2021، مهمتها تقديم الدعم لقوات حفظ السلام والتدخل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلحة وتأمين منطقة الانتشار وتوجيه المساعدات الإنسانية وحماية موظفي منظمة الأمم المتحدة