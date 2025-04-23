وفاة الرئيس السابق فؤاد المبزع عن عمر 91 سنة

فؤاد المبزع هو سياسي تونسي وُلد في 15 جوان 1933 في العاصمة تونس. شغل منصب رئيس الجمهورية التونسية بصفة مؤقتة من 15 جانفي2011 حتى 13 ديسمبر 2011، عقب ثورة « البرويطة » . تولى المبزع هذا المنصب استنادًا إلى الفصل 57 من الدستور التونسي بعد إعلان المجلس الدستوري شغور منصب الرئاسة بشكل نهائي
أكمل المبزع تعليمه الثانوي في المدرسة الصادقية، ثم درس القانون والاقتصاد في باريس. بدأ مسيرته السياسية بتولي مناصب عدة، منها
– مدير الأمن الوطني (1965–1967)
– رئيس بلدية تونس (1969–1973)
– وزير الشباب والرياضة (1973)، ثم وزير الصحة (1978)، ووزير الشؤون الثقافية والاتصال (1979–1981)
– وزير الشباب والرياضة مجددًا في آخر حكومة لعهد بورقيبة (1987)
– رئيس مجلس النواب التونسي (1997–2011)
خلال فترة رئاسته، أشرف المبزع على مرحلة انتقالية حساسة، تم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور، والإعداد لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وفي 13 ديسمبر 2011، سلّم السلطة إلى الرئيس المؤقت المنتخب المنصف المرزوقي، ليكون أول رئيس تونسي يسلم السلطة لخلفه بشكل سلمي ودون انقلاب
يُعتبر فؤاد المبزع شخصية محورية في تاريخ تونس الحديث، حيث لعب دورًا مهمًا في ضمان الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية بعد انتفاضة البرويطة