توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض
وكانت الكويت قد أعلنت، في 18 يوليو/ تموز، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، بعد دخول الأمير المستشفى
وسافر أمير الكويت في 23 جويلية، إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة لحالة طبية غير محددة خضع لها في الكويت
وأصدر الديوان الأميري بيانا جاء فيه »ببالغ الحزن والأسى ينعي الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه »، هكذا أعلن الديوان الأميري رسمياً وفاة أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، تتجه الأنظار إلى ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
إذ تنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن « الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح »، فيما تنص المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة على : أنه إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا
وخلال السطور التالية نلقي الضوء على أبرز المعلومات المتوافرة عن الشيخ نواف الأحمد الصباح
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح : الذي حكم الكويت بين عامي 1921-1950