وفاء الشادلي تقول لنورالدين الطبوبي : راك عملت العاااار لمنظمة حشاد

نشرت الليلة المحامية وفاء الشادلي التدوينة أسفله على حسابها الرسمي بالفايسبوك
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نورالدين الطبوبي راك عملت العاااار لمنظمة حشاد!!!!البلاد بالعة بسبب سيدك وولي نعمتك الغنوشي والباندية متاعك اللي متلحفين بالاتحاد باش يعيثو في بلادنا فسادا!! مايزيش القيادات الشربفة جمدتها وجاو شهدو عليك للتاريخ ؟؟؟مايزيش بعت اتحاد حشاد للاخوانجية بالرخيص ؟؟؟هذا الكل باش تأبد الأمانة العامة وتهز تونس للفينغة لحساب عروفاتك الاخوانجية ؟؟؟؟ ارواح الحامي وحشاد وعاشور يلعنو فيك حتما لانك الحقت باتحادهم العار وبسببك سينهار البناء العظيم وتلعنك اجيال واجبال