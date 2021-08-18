أفادت اذاعة « موزاييك » اليوم الأربعاء، أنه تم وضع ثلاثة مستشارين سابقين في حكومتي يوسف الشاهد وهشام المشيشي تحت الإقامة الجبرية
وأوضح المصدر ذاته، أن المستشارين هم لطفي بن ساسي المستشار الاقتصادي في حكومة يوسف الشاهد ومفدي المسدي (الصورة أعلاه) المستشار الاعلامي في حكومة يوسف الشاهد و هشام المشيشي وبلحسن بن عمر المستشار القانوني والمكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في حكومة المشيشي
يذكر أنّ عدد الشخصيات التي تخضع للإقامة الجبرية بلغ 9 أشخاص حسب ما هو متوفر من معطيات وهم كل من: أنور معروف (وزير سابق) ورياض الموخر (وزير سابق) ولطفي بن ساسي (مستشار سابق) ومفدي المسدي (مستشار سابق) وبلحسن بن عمر(مستشار سابق) وزهير المخلوف (نائب مجمد) ولزهر لونقو (مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية) وبشير العكرمي (وكيل الجمهورية السابق) والطيب راشد (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب)