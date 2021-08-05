وضع الأزهر اللونقو تحت الاقامة الجبرية

أصدر المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي، امس الإربعاء، قرارا بوضع المدير العام السابق للمصالح المختصة الأزهر اللونقو، تحت الاقامة الجبرية وذلك انطلاقا من الساعة العاشرة من ليلة أمس، وفق ما اوردته إذاعة موزاييك
واضاف المصدر ذاته، أنه تم اعلام اللونقو بفحوى القرار، وذلك بمقر اقامته الكائن بأريانة
وحسب ذات المصدر فان قرار وضع اللونقو تحت الاقامة الجبرية ، أصبح ساري المفعول انطلاقا من الساعة منتصف ليلة أمس، وذلك لفترة 40 يوما قابلة للتجديد
وحسب تفاصيل القرار فان اللونقو ممنوع من مغادرة مقر اقامته الا للضرورة القصوى ولأسباب” معاشية” وبمرافقة أمنية وعسكرية، كما تمنع اتصالاته الا بترخيص مسبق