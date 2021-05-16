وصول شحنة جديدة من تلقيح « أسترازينيكا » إلى تونس

انتظم ظهر اليوم الأحد 16 ماي 2021 موكب تسلّم وزارة الصحة لشحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 تشتمل على أكثر من 158 ألف جرعة تم جلبها في إطار منظومة كوفاكس
تسلمت تونس اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، في إطار المبادرة العالمية « كوفاكس »، وتشمل 158400 جرعة من لقاح « أسترازينيكا »، بعد تلقيها 98400 جرعة من هذا اللقاح كدفعة أولى في بداية أفريل المنقضي
وأفاد الدكتور رمزي الوحيشي، عن مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، في تصريح اعلامي على هامش موكب تسلم اللقاحات، بأنه من المتوقع أن تتسلم تونس في موفى شهر جوان القادم أكثر من 760 ألف جرعة من لقاحات « فايزر » و « أسترازينيكا » تتوزع مناصفة بين اللقاحين، وذلك في اطار مبادرة : كوفاكس
وذكّر بأن تونس كانت تحصلت على دفعة سابقة من لقاح « فايزر » تقدر بـ 93600 جرعة في اطار نفس المبادرة، التي من المتوقع أن تمنح البلاد 3ر4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا