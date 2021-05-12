وسط الزغاريد ، القبض على 13 إرهابيا من أبناء راشد الغنوشي بالكاف

تم البارحة القبض على 13 عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، كانوا مجتمعين بمنزل بأحد أحياء مدينة الكاف
على جميع الزملاء ملازمة الحذر
تحية شكر لأبناء الفوج الجهوي لحفظ النظام بالكاف و إقليم الأمن الوطني على الجاهزية و حسن الإستعداد
تحية شكر لأبناء المصلحة الجهوية لطلائع بالكاف على المشاركة الفعالة في ايقاف المجموعة الإرهابية بالكاف ليلة البارحة حيث داهمت المكان و تمكنت من انجاح العملية في وقت قياسي 💞
الصامتون يضربون بقوة كالعادة✌كل الاحترام والتقدير
عن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل