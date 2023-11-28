وزير خارجية قيس سعيد يعتبر أن حلّ الدولتين أصبح اليوم شعارا مُفرغا

إن محاولات التضليل الإعلامي لم تعد تنطلي على الشعوب، بعد أن انكشفت لها حقيقة تعرض الفلسطينيين لحرب إبادة جماعية ولجرائم ضدّ الإنسانية… ندعو إلى إخضاع كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم للمحاسبة أمام القضاء الدولي…إن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وضعت المجتمع الدولي وعددا من القوى النافذة أمام مسؤولياتهم، وأمام مدى مصداقية ما يروجونه من شعارات حقوق الإنسان واحترام المواثيق والقوانين الدولية ولاسيّما حق الشعوب في تقرير مصيرها…إن حلّ الدولتين أصبح اليوم شعارا مُفرغا لم يعد الكيان المحتل يذكره بل ويسعى إلى إجهاضه بشكل ممنهج
مقتطفات من كلمة السيّد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ( وزير خارجية قيس سعيد ) خلال ترؤسه للوفد التونسي المشارك في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسّط المنعقد ببرشلونة يومي 26 و27 نوفمبر 2027 والمخصص لبحث الوضع في الشرق الأوسط
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج