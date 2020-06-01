وزير الطاقة الإخواني الهارب في فرنسا جَا يطُُبْها عمَاها « ja ytobbha 3maha »

Il faut cesser d’être con:
الناطق الرسمي باسم وزير الطاقة الإخواني الهارب في فرنسا : كان بالإمكان اختراع مهمة وهمية للوزير ولكنه خيّر مصارحة التونسيين
!..AH..!
Ali Gannoun
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المكلف بالإعلام في وزارة الطاقة : كنا نجمو نخترعو مهمة لمنجي مرزوق لكن هو كان صريح و قال انو ماشي لزيارة عائلية
معناها عامل علينا مزية السيد كيف يحترم القانون وحتى كي يخرقو ويعلمنا قبل ما يخرقوا راهو ما يتسماش خرق للقانون
وهالمكلفين بالاعلام ؟ يعطيهم صكة بهيم على دماغاتهم . يعيطولهم لتلميع الصورة يا بالحرام زادو سودولهم في جوههم.. كيف هاكي اللي حطهم بوجلغة باش يتلهاولوا بصورتو وعملولو المعايدة مستوحاة من الماريشال عمار الي ولى باي في زمانو. يا بالحرام دقدقوه تهريسا من حيث لا يشعرون
#كان #موش #عماهم ….
فاضي شغل
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« ja ytobbha 3maha » ce dicton s’applique parfaitement au porte parole du ministère de l’énergie qui, voulant justifier l’acte de son patron, n’a fait que l’enfoncer. Il est des cas où le silence est d’or !
Moez Ben Salem